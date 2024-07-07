كارثة في زفة عروسين على الكورنيش.. سقوط سيارة بالنيل والبحث عن مفقودين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي ومحمود الشوربجي:

شهد حفل زفاف عروسين بكورنيش النيل بمنطقة المعادي، كارثة مأساوية حيث سقطت سيارة ملاكي في نهر النيل باتجاه المعادي.

وتلقت غرفة العمليات بلاغًا يفيد بسقوط سيارة داخل نهر النيل اتجاه المعادي بالقاهرة.

ونتج عن الحادث مصرع ابن عم العريس، فيما لاتزال عمليات البحث جارية عن 2 آخرين مفقودين "شقيق العريس وشقيقة العروس".

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ، وتم انتشال جثة شخص وجار البحث عن الآخرين.

ويجري رجال الإنقاذ النهري جهودًا مكثفة لسرعة البحث والوصول إلى السيارة الغارقة واستخراج ضحايا الحادث.