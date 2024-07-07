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رئيس التجمع الوطنى فى فرنسا: ماكرون يدفع البلاد نحو الغموض وعدم الاستقرار

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شرقاوى

الأحد، 07 يوليو 2024 10:00 م

أكد رئيس التجمع الوطني في فرنسا، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدفع البلاد نحو الغموض وعدم الاستقرار، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأضاف رئيس التجمع الوطني في فرنسا، "الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية شهدت تحالفات سياسية لمنعنا من الوصول للسلطة".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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