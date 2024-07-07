شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التجمع الوطنى فى فرنسا: ماكرون يدفع البلاد نحو الغموض وعدم الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شرقاوىالأحد، 07 يوليو 2024 10:00 م
أكد رئيس التجمع الوطني في فرنسا، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدفع البلاد نحو الغموض وعدم الاستقرار، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.
وأضاف رئيس التجمع الوطني في فرنسا، "الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية شهدت تحالفات سياسية لمنعنا من الوصول للسلطة".
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