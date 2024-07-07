شكرا لقرائتكم خبر عن على جمعة يهنئ أسامة الأزهرى لتوليه منصب وزير الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن الهجرة نقطة فارقة فى تاريخ البشرية جمعاء، فقد هاجر حماية للدعوة وانتقال إلى دار دعوة يدعو فيها إلى الله، بعيدا عن أرض بغى، يحاربون فيها الدعوة، موجها التهنئة إلى اللواء ابراهيم صابر، محافظ القاهرة لثقة القيادة السياسية، واصفا إياه بوالى العاصمة.

كما وجه التهنئة للدكتور أسامة الأزهرى لتوليه منصب وزير الأوقاف، مطالبا الحضور بالتكبير تهليلا بثقة القيادة السياسية لاختياره لهذا المنصب، واستجاب معه الحضور بالتكبير والدعاء بالتوفيق للوزير الجديد.

جاء ذلك خلال احتفال الطرق الصوفية برأس السنة الهجرية، من جانبه قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن هجرة النبى كانت إخراج الناس من الظلمات إلى النور، فالهجرة جعلت يثرب طيبة وجعلت حرما.