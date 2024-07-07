شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: إنشاء موقف سرفيس لخدمة عدد من الخطوط الرابطة مع القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 07 يوليو 2024 09:58 م

كشفت محافظة الجيزة عن أبرز تصريحات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة خلال جولته التفقدية اليوم الأحد لعدد من المشروعات القومية والحيوية الهامة الجاري تنفيذها نطاق المحافظة.

وأوضحت المحافظة في إنفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" أبرز تصريحات المحافظ خلال جولته الصباحية، على النحو التالي:

-بدء تنفيذ خط 400 مم للقضاء على مشكلة قطع وضعف المياه بالطوابق وكعبيش والمنشية.

-إنشاء موقف سرفيس لخدمة عدد من الخطوط الرابطة مع محافظة القاهرة.

-خطوات جادة لإنشاء نقطة شرطة بالإسكان البديل بحدائق الأهرام.

-طرح محال حضارية بممشى المنصورية للشباب والبرندات وتطوير الطريق السطحي.

وتفقد محافظ الجيزة خلال جولته مشروع الممشى السياحي بدءًا من كوبري عز وحتى الطريق الدائري نطاق حي الهرم، ومشروع تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى مشروع إنشاء عددًا من المواقف الحضارية وساحات الانتظار بالقطاعات المغطاة بترعة المريوطية فيصل بمنطقة كوبري الصحابة.

وخلال متابعته مشروع الممشى السياحي بدءًا من كوبري عز وحتى الطريق الدائري نطاق حي الهرم، شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية والقيمة التقديرية في أعمال طرح البارتشن (المحلات والمطاعم) الحضارية الكائنة بالممشى والبالغ 40 بارتشن مع توفير ساحات انتظار بالسعة الكافية لخدمة المترددين على الممشى لعدم إعاقة الحركة المرورية.

وعاين محافظ الجيزة الموقع المقترح لإنشاء نقطة شرطة بمنطقة الإسكان البديل بروضة أكتوبر، وذلك في إطار حرص المحافظة وبالتعاون مع الجهات المعنية لتوفير كافة الخدمات لأهالي الإسكان البديل وتسهيل سبل المعيشة.

وتفقد المحافظ مشروع تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير وشملت طريقي مصر اسكندرية الصحراوي والفيوم، موجهًا الشركة المنفذة بتلافي عددًا من الملاحظات بالأعمال المنفذة وتطبيق المعايير الصحيحة للدفع النفقي والكابلات الكهربائية لخدمة تلك الأعمال.