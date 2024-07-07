وزير الأوقاف وشيخ مشايخ الطرق الصوفية يشهدان الاحتفال بالعام الهجري الجديد

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القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف و الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية احتفال الطرق الصوفية بالعام الهجري الجديد مساء اليوم الأحد 7 يونيو 2024 م بمسجد سيدنا الإمام الحسين (رضي الله عنه).

حضر الاحتفال بالعام الهجرى الجديد، الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، و الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، و الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، و الدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف.

وحضر أيضًا اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، و الدكتور محمد أبو هاشم عضو مجمع البحوث الإسلامية وأستاذ الحديث بجامعة الأزهر وأمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور عبد الله حسن عبد القوي مساعد وزير الأوقاف للمتابعة، والدكتور خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور سعيد حامد مدير الدعوة، وجمع غفير من المصلين.

وهنأ الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف على ثقة القيادة السياسية فيه وزيرًا للأوقاف وتعالت صيحات الجمهور بالتكبير مهنئين الدكتور أسامة السيد الأزهري بتعيينه وزيرًا للأوقاف، جاء ذلك خلال كلمته في احتفال الطرق الصوفية بالعام الهجري الجديد.

الدكتور أسامة الأزهرى والدكتور على جمعة ومحافظ القاهرة

الاحتفال بالعام الهجرى

وزير الاوقاف ومحافظ القاهرة