شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل نظام الدراسة والشهادات الممنوحة للطلاب الدراسين بمدارس النيل الدولية والان مع تفاصيل الخبر

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، النموذج التعليمي لشهادة النيل الدولية، ونظام النيل التعليمي والشهادات الممنوحة للطلاب

ـ النموذج التعليمي لشهادة النيل الدوليةـ نموذج النيل التعليمي هو نموذج متكامل ثنائي اللغة يبدأ من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر ويستهدف:ـ إعداد مواطنا مصريا عالميا، منتميا لبلده، منفتحا على العالم، واعيا بالقضايا العالمية، متقبلا للثقافات الأخرى، قادرا علي استخدام التكنولوجيا للتواصل مع العالم، متحضرا، متسامحا، باحثا، مسئولا، يتمتع بمهارات المثابرة والانضباط الذاتي، وحل المشكلات.ـ تنمية مهارات الطلاب الفنية والموسيقية والرياضية من خلال مناهج حديثة للفن والتصميم والتربية الموسيقية والتربية الرياضية تساعدهم على اكتشاف قدراتهم الإبداعية والاعتزاز بمواهبهم.ـ تنمية مهارات ريادة الأعمال والابتكار.ـ توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع مناحي العملية التعليمية.ـ دعم ثقافة التقييم المستمر والتي تواكب أحدث الاتجاهات العالمية في مجال التعليم والتقييم لقياس مدى تحقق نواتج التعلم المستهدفة. ـ البرامج التعليمية لنموذج النيل التعليمي.يشمل نظام النيل التعليمي أربعة مراحل تعليمية متكاملة:ـ مرحلة رياض الأطفال (1) و (2)ـ المرحلة الابتدائية (الصف الأول -الصف السادس)ـ المرحلة المتوسطة (الصف السابع -الصف التاسع)ـ المرحلة الثانوية (الصف العاشر -الصف الثاني عشر) الشهادات الممنوحة للطلاب:يتيح النظام للطلاب الحصول على شهادتين تصدرهما جامعة كامبريدج البريطانية بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.ـ الشهادة الأولى بعد إتمام مرحلة التعليم الأساسي بمسمى: شهادة النيل الإعدادية الدولية | Certificate of Nile International Preparatory Education (CNIPE)ـ الشهادة الثانية بعد انتهاء التعليم قبل الجامعى في نهاية الصف الثاني عشر والتى تؤهل الطلاب للإلتحاق بالجامعات فى مصر والخارج بمسمى: شهادة النيل الثانوية الدولية | Certificate of Nile International Secondary Education (CNISE) ـ السمات التنافسية لنموذج النيل التعليمي:



ـ شراكة استراتيجية مستدامة مع هيئة كامبريدج الدولية للتقييم والتعليم بجامعة كامبريدج البريطانية.

ـ اهتمام خاص باللغة العربية والدراسات الاجتماعية علي مدار جميع الصفوف الدراسية.

ـ تنسيق خاص للقبول بالجامعات الحكومية المصرية واعتراف الجامعات الخاصة المصرية بشهادة النيل الدولية.

ـ تخفيض بنسبة 20% من مصروفات برامج الجامعة البريطانية، ماعدا طب الأسنان، لحملة شهادة النيل الدولية.

ـ مناهج مبتكرة ثنائية اللغة من مرحلة رياض الأطفال وحتي نهاية المرحلة الثانوية في الرياضيات والعلوم وتكنولوجيا المعلومات.

ـ اعتماد مصادر متنوعة للتعلم دون التقيد بكتب مقررة.

ـ تؤهل الطلاب للحصول علي دبلومة اللغة الفرنسية "DELF"

ـ مناهج متكاملة للفن والتصميم، والتربية الموسيقية، والتربية الرياضية.

ـ مقررات غير مسبوقة للتعليم قبل الجامعي فى مصر خاصة بريادة الأعمال والابتكار والتخطيط للمشروعات.

ـ كوادر مصرية مدربة في مجالات التقييم والامتحانات والمناهج والتنمية المهنية.

ـ التزام الطلاب بمناهج التربية الدينية والتربية الوطنية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ـ اعتراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمنهج النيل للغة العربية باعتباره منهج إجباري واعفاء الطلاب من أداء امتحان وزارة التربية والتعليم للغة العربية وفق مناهج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ـ تعادل شهادة النيل الثانوية الدولية الشهادة الانجليزية وفق التقرير الصادر عن الوكالة الوطنية للاعتراف والمقارنة للشهادات الدولية والمهارات " United Kingdom National Agency for the Recognition and Comparison of International Qualifications and Skills "NARIC" ".