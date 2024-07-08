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الانتخابات الفرنسية.. رئيس الوزراء الفرنسى يعلن استقالته

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شرقاوى

الأحد، 07 يوليو 2024 10:28 م

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جابرييل أتال، عن تقديم استقالته صباح الغد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وواصل رئيس الوزراء الفرنسى: "نتائج الانتخابات تؤكد تجنبنا لخطر الأغلبية المطلقة لأقصى اليسار أو اليمين".

وتابع رئيس الوزراء الفرنسي: "حذرنا من خطر أغلبية مطلقة لأقصى اليسار أو أقصى اليمين".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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