شكرا لقرائتكم خبر عن الانتخابات الفرنسية.. رئيس الوزراء الفرنسى يعلن استقالته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شرقاوىالأحد، 07 يوليو 2024 10:28 م
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جابرييل أتال، عن تقديم استقالته صباح الغد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.
وواصل رئيس الوزراء الفرنسى: "نتائج الانتخابات تؤكد تجنبنا لخطر الأغلبية المطلقة لأقصى اليسار أو اليمين".
وتابع رئيس الوزراء الفرنسي: "حذرنا من خطر أغلبية مطلقة لأقصى اليسار أو أقصى اليمين".
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