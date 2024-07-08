شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة زوج نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مكتب نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس، اليوم الأحد، عن إصابة زوجها دوج إيمهوف بفيروس كورونا "كوفيد-19".



وأشار المكتب ، فى بيان نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية ، إلى أن إيمهوف عانى من أعراض خفيفة قبل اختباره، أمس السبت، وهو الآن لا تظهر عليه أى أعراض ، وأن إصابة إيمهوف جاءت رغم تلقيه الجرعات الكاملة من التطعيم المضاد لفيروس كوفيد-19، لافتا إلى أنه سيواصل العمل من المنزل معزولاً عن الآخرين.



وذكر البيان أن نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس خضعت أيضًا لاختبار فيروس كورونا، لكن نتيجته جاءت سلبية ، ونوه عن أن هاريس من المقرر أن تشارك فى حملة انتخابية للرئيس الأمريكى جو بايدن فى مدينة لاس فيجاس يوم الثلاثاء المقبل.



يذكر أن إيمهوف أصيب بفيروس كورونا فى مارس 2022، وتبين أن زوجته هاريس أصيبت أيضا بالفيروس لكن بعد شهر من تشخيصه.