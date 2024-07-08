"قضيتين حبس وعفو وتصالح".. ماذا حدث لـ "شقيق كهربا" داخل المحاكم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أثارت واقعة اتهام شقيق محمود كهربا وآخر بالتعدي على المطرب رضا البحراوي، الرأي العام خلال الفترة الماضية، إذ لم تكن تلك الواقعة هي الأولى التي يُحاكم بها شقيق كهربا.

حيث أصدرت محكمة جنح المعادي، اليوم الأحد، حكمها في واقعة اتهام شقيق كهربا وآخر بالتعدي على المطرب رضا البحراوي.

وجاء في منطوق الحكم؛ حبس شقيق كهربا وآخر سنتين، في اتهامهما بالبلطجة والتعدي على منشأة سياحية، والحبس 3 أشهر للمتهم الثالث بتهمة حيازة السلاح الأبيض، والتصالح بواقعة الإتلاف.

الاعتداء على رضا البحراوي

وقال المحامي محمد أمين، دفاع رضا البحراوي، إن موكله تصالح في واقعتي التعدي بالسب والتلفيات لكن هناك تهم لا يجوز فيها التصالح مثل البلطجة وحيازة سلاح أبيض والتعدي على منشأة سياحية.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على شقيق كهرباء واثنين آخرين بعد اعتدائهم على "البحراوي" بمنطقة المعادي.

اتهم البحراوي الثلاثة بالتعدي عليه في إحدى الحفلات على باخرة نيلية بالمعادي وتكسير سيارته يوم 10 يونيو الماضي، ودلت التحريات والفيديوهات المقدمة على صحة الواقعة.

حبس 15 عامًا وعفو

ولم تكن محاكمة شقيق كهرباء بواقعة "البحراوي" هي الأولى، ففي ديسمبر من عام 2014 ألقت أجهزة الأمن، القبض على فتحي كهربا شقيق نجم النادي الأهلي محمود كهربا، بتهمة قتل شاب هو وآخرين خلال مشاجرة جمعتهم في مصر القديمة.

وبعد نظر القضية؛ عاقبت محكمة الجنايات شقيق "كهربا" بالسجن 15 عامًا بتهمة القتل العمد، وقضي أكثر من نصف العقوبة حتى خرج من السجن بالعفو طبقًا للقانون لحسن السير والسلوك والإفراج الشرطي.

احتفال كهربا

بعدها احتفل نجم النادي الأهلي محمود كهربا بخروج شقيقه من السجن بعد أن قضى أكثر من نصف العقوبة وفقًا للقانون.

وتضمنت أوراق القضية كل من فتحي "شقيق كهربا" و4 من أصدقائه وهم محمد يوسف إسماعيل حامد، وشهرته "عماد لولو"، وأحمد محمد حسين وشهرته "حموسة"، ومحمد ثروت أحمد عبد الغنى وشهرته "القرموطى" وشقيقه "أحمد".

ونسبت المحكمة للمتهمين تهم استعراض القوة والعنف ضد كلا من محمد فرحات عبد الوهاب ومحمد حسين أنور وأحمد شحاتة السيد من قاطنى مصر القديمة، بأن أطلقوا عليهم وابلا من الرصاص فبثوا الرعب في نفوسهم وتسبب في رعبهم قاصدين تعريض حياتهم للخطر، وقتلوا "محمد فرحات عبد الوهاب" عمدًا.