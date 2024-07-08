"العربية غرقت بالناس اللي فيها".. الصور الأولى لسقوط سيارة زفة عروسين بالنيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

يواصل رجال الإنقاذ النهري البحث عن ضحايا حادث سقوط سيارة زفاف بمياه نهر النيل باتجاه كورنيش العادي.

وقد تمكنت قوات الإنقاذ النهري من استخراج جثتين في حادث سقوط السيارة في مياه النيل، والتي كانت تسير بالطريق الدائري اتجاه المعادي بالقاهرة.

ووفق أحد شهود العيان، فإن السيارة سقطت في مياه النيل "العربية طارت باللي فيها ونزلت المياه".

وتلقت غرفة العمليات بلاغًا يفيد بسقوط سيارة داخل نهر النيل اتجاه المعادي بالقاهرة، وكان بداخلها شقيق العريس وابن عمه وشقيقة العروس.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ.

ويجري رجال الإنقاذ النهري جهودًا مكثفة لسرعة البحث والوصول إلى السيارة الغارقة واستخراج ضحايا الحادث.