شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 10 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى لمنزل فى جباليا بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر طبية باستشهاد 10 فلسطينيين وأصيب العشرات، إضافة لعدد من المفقودين تحت الأنقاض بعد استهداف الطيران الإسرائيلى لمنزل بمنطقة جباليا النزلة شمال قطاع غزة.

يذكرأن، استشهدت سيدة وأصيب ثلاثة من أبنائها، إثر قصف طائرات إسرائيلية لمنزل فى منطقة مصبح شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الجيش الإسرائيلى أيضا شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.