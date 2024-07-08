شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8/7/2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الإثنين، 08 يوليو 2024 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 4:16 ص

موعد صلاة الظهر 1:00 ص

موعد صلاة العصر 36: 4

موعد صلاة المغرب 8:00 م

موعد صلاة العشاء 9:32 الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:15 ص

موعد صلاة الظهر 1:05

موعد صلاة العصر 4:44

موعد صلاة المغرب 8:07 م

موعد صلاة العشاء 9:41 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:09

موعد صلاة الظهر 12:56 م

موعد صلاة العصر 4:33 م

موعد صلاة المغرب 7:58 م

موعد صلاة العشاء 9:30 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:12

وقت صلاة الظهر 12:48

موعد صلاة العصر 4:18 م

وقت صلاة المغرب 7:44 م

وقت صلاة العشاء 9:11 م. مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 4:28 ص

موعد صلاة الظهر 12:54 ص

موعد صلاة العصر 17: 4

موعد صلاة المغرب 7:44 م

موعد صلاة العشاء 9:08



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