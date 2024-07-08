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حرارة شديدة لمدة أسبوع.. الأرصاد تُعلن تطور جديد بشأن الطقس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي حتى الاثنين والتي تسجل 35 و36 درجة على القاهرة الكبرى.

وأضافت غانم، أن درجات الحرارة سترتفع بشكل تدريجي بداية من غدًا الثلاثاء وتبدأ موجة حارة جديدة تستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وتابعت: درجات الحرارة على القاهرة ستصل لـ 39 درجة وتكون المحسوسة 41 درجة، كما تصل الحرارة على المناطق الجنوبية 43 حتى 45 درجة، والسواحل الشمالية 34 درجة.

وأكدت أن الارتفاع في الحرارة نتيجة وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وكتل هوائية صحراوية شديد الحرارة تعمل على ارتفاع الحرارة على أغلب المناطق.

وأوضحت أن ارتفاع نسبة الرطوبة أحد أهم أسباب الإحساس بدرجات الحرارة والتي والتي تصل لـ80% على القاهرة و90% على السواحل الشمالية و55 حتى 90% على المناطق الجنوبية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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