شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الدور الثانى لطلاب الصفين الأول والثانى الإعدادى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جداول امتحانات الدور الثاني لطلاب صفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي وإتمام الشهادة الإعدادية، للعام الدراسي 2023/2024.

وفي السطور التالية جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي.

أولًا: جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الأول الإعدادي.

-الإثنين 22 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة العربية والخط والتربية الدينية.

-الثلاثاء 23 يوليو 2024: امتحان مواد اللغة الأجنبية، والجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

-الأربعاء 24 يوليو 2024: امتحان مادتي الهندسة والعلوم.

-السبت 27 يوليو 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الفنية.

ثانيًا: جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الثاني الإعدادي

-الإثنين 22 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة العربية والخط والتربية الدينية.

-الثلاثاء 23 يوليو 2024: امتحان مواد اللغة الأجنبية، والجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

-الأربعاء 24 يوليو 2024: امتحان مادتي الهندسة والعلوم.

-السبت 27 يوليو 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الفنية.