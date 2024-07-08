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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الدور الثانى لطلاب الصفين الأول والثانى الإعدادى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمدالإثنين، 08 يوليو 2024 02:00 ص
كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جداول امتحانات الدور الثاني لطلاب صفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي وإتمام الشهادة الإعدادية، للعام الدراسي 2023/2024.
وفي السطور التالية جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي.
أولًا: جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الأول الإعدادي.
-الإثنين 22 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة العربية والخط والتربية الدينية.
-الثلاثاء 23 يوليو 2024: امتحان مواد اللغة الأجنبية، والجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
-الأربعاء 24 يوليو 2024: امتحان مادتي الهندسة والعلوم.
-السبت 27 يوليو 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الفنية.
ثانيًا: جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الثاني الإعدادي
-الإثنين 22 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة العربية والخط والتربية الدينية.
-الثلاثاء 23 يوليو 2024: امتحان مواد اللغة الأجنبية، والجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
-الأربعاء 24 يوليو 2024: امتحان مادتي الهندسة والعلوم.
-السبت 27 يوليو 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الفنية.
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