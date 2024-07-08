شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طرق الحصول على تذاكر السفر بقطارات السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ــ سيد الخلفاوىالإثنين، 08 يوليو 2024 03:00 ص
ينشر الخليج 365 طرق الحصول علي تذاكر السفر عبر خطوط شبكة السكك الحديدية بمختلف أنحاء الجمهورية، والتي تسهل حجز تذاكر السفر بالقطارات بدون الذهاب للمحطة.
وهى:
1- شبابيك التذاكر بمحطات القطارات .
2- الحجز الالكتروني (أون لاين) من خلال موقع الحجز الالكترونى https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/home ، والتطبيق الرسمي لسكك حديد مصر للاندرويد https://play.google.com/store/apps/details... ، والأيفون https://apps.apple.com/eg/app/enr/id1486815902 .
3- المكاتب المتاحة بالهيئات والنقابات الحكومية ببعض أماكن الجمهورية .
4- من خلال منظومة الدفع الفوري للحجز علي قطارات ( الثالثة المكيفة – التهوية الديناميكية ) للوجهين القبلي والبحري من خلال منافذ ووكلاء البيع المنتشرة علي مستوي الجمهورية والتى تقدر ب320 ألف منفذ .
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز