شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث عنف بساحة الجمهورية بباريس وصدامات أخرى فى مدينة رين الفرنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت شبكة القاهرة الإخبارية أن هناك أحداث عنف بساحة الجمهورية بباريس وصدامات أخرى فى مدينة رين الفرنسية بعد تصدر الجبهة الشعبية الجديدة فى فرنسا نتيجة الانتخابات الفرنسية.

واحتشد آلاف من المواطنين الفرنسيين فى ساحة "الجمهورية" فى قلب العاصمة الفرنسية باريس، ومنذ اللحظات الأولى من إعلان فوز تحالف اليسار "الجبهة الشعبية الجديدة" فى الانتخابات التشريعية الفرنسية، احتفالا بهذا الفوز الذى فجر مفاجأة مدوية فى نتيجة الانتخابات.



ووسط حالة من الفرحة والدهشة بهذه النتيجة التى خالفت جميع استطلاعات الرأى، احتشد الآلاف من المواطنين ومن مناصرى تحالف اليسار للاحتفال، وأعربوا عن دعمهم للجبهة الشعبية الجديدة فى وجه اليمين المتطرف الذى كان على أبواب السلطة.