شكرا لقرائتكم خبر عن ذا هيل: النواب الأمريكى يستدعى طبيب بايدن بشأن تقييمه الطبى لحالة الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة ذا هيل الأمريكية اليوم إن رئيس لجنة الرقابة والمساءلة بمجلس النواب الأمريكى جيمس كومر استدعى اليوم طبيب الرئيس بايدن، الدكتور كيفن أوكونور، وذلك للحضور لإجراء مقابلة منقولة بشأن تقييماته الطبية للرئيس بايدن.



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وكان بايدن قد أصر مرارا وتكرارا على أنه سيظل فى السباق الرئاسي ضد خصمه المحتمل دونالد ترامب، إلا أن التساؤلات المتعلقة بكفاءة بايدن الذهنية قد زادت بعد أدائه الكارثى فى مناظرته ضد ترامب الشهر الماضى، وكان بعض الديمقراطيين قد حث بايدن على ضرورة ترك السباق، فى حين أشار الرئيس إلى دعم مسئولين منتخبين آخرين فى الحزب، لاسيما من قبل حكام الولايات.

وقال جرين، الذى كان طبيبا فى بيج أيلاند بهاواى قبل أن يتم انتخابه حاكما، إن الجميع لديهم آباء أو أجداد الذين لا يكونون فى بعض الأحيان فى حالة جيدة او تتعثر أحيانا قدرته على التعبير عن أنفسهم بشكل واضح. لكنه أضاف أنه لا يتم استبعادهم بهم بسبب خبرتهم وحكمتهم ودورهم فى العائلة. ولهذا فهو يظل داعما للرئيس حتى يخبره الرئيس بغير ذلك.