شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات عاجلة للتعامل مع ارتفاع الحرارة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

‫ تتوالى الموجات شديدة الحرارة من الثلاثاء القادم بدون انقطاع حيث ترتفع درجة حرارة الليل مما سيؤدى إلى زيادة حاجة كل المحاصيل لمياه الري بأكثر من 20-25% عن المعدل.

وفى التقرير التالى نتعرف من مركز المناخ على أهم الاحتياطات والاجراءات العاجلة للتعامل مع ارتفاع الحرارة

1- تقريب فترات الري خاصة للمحاصيل حديثة الزراعة أو الشتل وفي حالة الري بالتنقيط يمكن الري على فترات "صباحاً ومساء وبكميات أقل" وتحت أي حال لا ينصح بالري أثناء فترة الظهيرة عند وجود موجة شديدة الحرارة "عدا أن يكون مصدر إدارة الري هي الطاقة الشمسية لأن فترة الظهيرة هي أعلى فترة لكفاءة المنظومة".

2- للمحاصيل الصيفية في مرحلة ما بعد العقد "ذرة - قطن - فول صويا - عباد شمس - فول سوداني - السمسم " ينصح باضافة سلفات بوتاسيوم بمعدل 10-12 كجم بالتبادل مع سلفات ماغنسيوم بمعدل 6-8 كيلو / فدان مع مياه الري بالعمر في برميل على وش الميه ولمدة 2 رية متتالية ونصف الكمية في حالة الري بالتنقيط .

3- فحص كل زراعات الذرة للتأكد من عدم إصابتها "بدودة الحشد" نظراً لتهيئة الظروف المناخية لبداية اجيال الصيف الشرسة من هذه الحشرات خاصة على زراعات الذرة والقصب بالتحديد وكذلك الذرة الرفيعة والتعامل الفوري بالمبيدات الموصى بها ضد دودة الحشد (بمركبات تحتوي على المواد الفعالة إماميكتين بنزوات).

4- مع فحص زراعات الذرة أيضا للتأكد من عدم اصابتها بحشرات المن "الندوة العسلية" وخاصة الذرة الرفيعة ، وفي حالة وجود إصابات يتم الرش بـ(لمبادا 10% مع جاوشو 70%) وإذا كانت النباتات كبيرة يتم وضعهما فى الري فى برميل على وش المياه.

5- رش الثمار "فقط" لمحاصيل "المانجو – الرمان " بمحلول مخفف من الجير المطفي بمعدل 20جم/ لتر "2%” وخاصة للثمار المتواجدة فى جانب الشجرة القبلي والشرقي والغربي "المعرضة للشمس" ويمكن الرش بمحلول "بيورشات" المتكون من كربونات الكالسيوم أيضاً.