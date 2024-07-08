محاكمة 6 متهمين بـ"خلية حدائق القبة".. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الإثنين، محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية حدائق القبة".

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهم تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما وجهت لهم النيابة تهم ارتكاب العنف والترويج لارتكاب أعمال عنف، إضافة إلى الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائل تحقيق الأغراض، ومن بين الاتهامات الموجة للمتهمين تهم: حيازة أسلحة مششخنة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام، وتمويل الإرهاب ضد المنشآت العامة والخاصة.