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الرئيس السيسى يجرى جولة تفقدية بالأكاديمية العسكرية المصرية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى

الإثنين، 08 يوليو 2024 10:48 ص

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، جولة تفقدية بـ الأكاديمية العسكرية المصرية، اليوم الإثنين.

 

الرئيس السيسى يجرى جولة تفقدية بالأكاديمية العسكرية المصرية (1)
الرئيس السيسى يجرى جولة تفقدية بالأكاديمية العسكرية المصرية (1)

 

الرئيس السيسى يجرى جولة تفقدية بالأكاديمية العسكرية المصرية (2)
الرئيس السيسى يجرى جولة تفقدية بالأكاديمية العسكرية المصرية (2)

 

الرئيس السيسى يجرى جولة تفقدية بالأكاديمية العسكرية المصرية (3)
الرئيس السيسى يجرى جولة تفقدية بالأكاديمية العسكرية المصرية (3)

 

الرئيس السيسى يجرى جولة تفقدية بالأكاديمية العسكرية المصرية (4)
الرئيس السيسى يجرى جولة تفقدية بالأكاديمية العسكرية المصرية (4)

 

الرئيس السيسى يجرى جولة تفقدية بالأكاديمية العسكرية المصرية (5)
الرئيس السيسى يجرى جولة تفقدية بالأكاديمية العسكرية المصرية (5)

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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