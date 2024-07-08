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الإثنين، 08 يوليو 2024 10:48 ص

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، جولة تفقدية بـ الأكاديمية العسكرية المصرية، اليوم الإثنين.



الرئيس السيسى يجرى جولة تفقدية بالأكاديمية العسكرية المصرية (1)



الرئيس السيسى يجرى جولة تفقدية بالأكاديمية العسكرية المصرية (2)



الرئيس السيسى يجرى جولة تفقدية بالأكاديمية العسكرية المصرية (3)



الرئيس السيسى يجرى جولة تفقدية بالأكاديمية العسكرية المصرية (4)