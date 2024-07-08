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وزارة التعليم تكشف بعد قليل حقيقة ما أثير حول امتحان الكيمياء للثانوية 2024

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسين

الإثنين، 08 يوليو 2024 10:51 ص

قال شادى زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن وزارة التربية والتعليم تكشف بعد قليل حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول امتحان الثانوية العامة في مادة الكيمياء بالأدلة.

وعملت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على فحص ما أثير من جانب بعض المعلمين في مادة الكيمياء للثانوية العامة بخصوص تقارب عدد من الأسئلة في المراجعات النهائية مع أجزاء من امتحان الكيمياء، حيث يتم التحقيق فيما أثير على مواقع التواصل الاجتماعى، سواء من معلمين أو أولياء أمور، للوقوف على الحقيقة، مع دراسة كل سؤال على حده وعلاقته بأسئلة الامتحان، حيث إن اللجنة المتخصصة تضمن كوادر من المركز القومي للامتحانات والهيئة الاستشارية للمادة، وتقوم بالتدقيق الصارم في كل ما أثير، للوصول إلى الحقيقة الدقيقة والمفصلة حول امتحان الكيمياء، وأي مخالفة لن يتم التستر عليها بأي حال من الأحوال.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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