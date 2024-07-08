شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات بسيطة.. إزاي تاخد حقك لو تعرضت لابتزاز إلكتروني.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يتعرض بعض المواطنين لعمليات ابتزاز إلكتروني، من قبل بعض ضعفاء النفوس، ويكون عن طريق تهديد بإفشاء أسرار شخصية، وطلب أموال حتي لا يتم نشر تلك الأسرار أو الصور الشخصية.

والمشرع تصدي لهذه الجريمة وتصل عقوبة الابتزاز الإلكتروني للسجن والغرامة، وتوجد بعض الخطوات تساعد على تقديم بلاغ ضد مرتكي تلك الجرائم ومنها...

- استخدام الخط الساخن (108) وهو خط مخصص للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وجرائم الإنترنت، ويعمل على مدار 24 ساعة.

- تقديم بلاغ على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على اللينك https://moi.gov.eg/.

- إخطار إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بمقر وزارة الداخلية بالتجمع الخامس ، بالحضور الشخصي أو الاتصال بأرقام تليفونات: 27928484/ 27926071 / 27921490 / 27921491.