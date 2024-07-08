شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إنتاج بسكويت مدعم بالحمص والفول السودانى لأطفال المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز القومى للبحوث عن تفاصيل إنتاج جديد عبارة عن بسكويت مدعم بالحمص والفول السودانى المجروش لتحسين القدرات والوظائف المعرفية لـ أطفال المدارس، وذلك ضمن مبادرة المركز بديل المستورد للحد من الاستيراد:

المواصفات

- يصلح للأطفال و المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 1-18 عاما

- يصلح للأطفال الذين يعانون من التشتت و نقص التركيز

- يحسن أعراض نقص التركيز وفقر الدم لدى البنات أثناء فترة الطمث

- يساعد على تعزيز المناعة ومكافحة الفيروسات

- مفيد فى الشتاء لرفع المناعة ضد نزلات البرد

- مفيد لمرضى السكرى ومرضى دهون الدم

- يساعد على الحفاظ على حركة الأمعاء المنتظمة والصحية وعلاج للأمساك

- يساعد على تنظيم مستويات السكر و الكوليسترول فى الدم

- يساعد على تحسين القدرات المعرفية و الإدراكية للأطفال فى سن المدرسة

- طريقة سهلة للحصول على المزيد من البروتينات والفيتامينات والمعادن فى النظام الغذائى

- تظهر آثاره بعد 4 أشهر فى حالة تناوله يوميا كوجبة خفيفة بين الفطور والغداء

- تم اختبار هذا المنتج من قبل فريق طبى متخصص من علماء المركز القومى للبحوث