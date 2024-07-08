شكرا لقرائتكم خبر عن الخلاصة فى الجيولوجيا.. أقوى 30 سؤالا لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

يؤدي طلاب الثانوية العامة، الأربعاء المقبل الموافق 10 يوليو 2024، امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، والرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) لشعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” في السطور التالية 30 سؤالًا بنظام الاختيار من متعدد في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، من إعداد أماني سعد أستاذ الجيولوجيا، يستطيع من خلالها طلاب الثانوية العامة التدريب على شكل أسئلة امتحان آخر العام والحصول على درجات التفوق والنجاح.



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وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طلاب الثانوية العامة بضرورة الالتزام بضوابط وتعليمات أداء الامتحانات، مشددة على أهمية كتابة البيانات الخاصة بالطالب على ورقتى البابل شيت والمقالية، إضافة إلى تظليل رقم نموذج الأسئلة فى البابل شيت حتى يضمن الطالب تصحيح كراسة الإجابة وفق نموذج الإجابة المعد من قبل المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى.

وأوضحت الوزارة أن الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجابة عن الأسئلة مهم للطلاب حتى لا يقع الطالب فى مشكلة فنية تؤدى إلى أن يخسر درجات، مشيرة إلى أن الأسئلة ستكون موحدة على مستوى الجمهورية ولكنها مختلفة فى ترتيبها بواقع 30% أسئلة تقيس المستويات العقلية البسيطة و40% أسئلة تقيس المستويات العقلية المتوسطة للطلاب و30% للمستويات العليا.