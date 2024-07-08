شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم بداية شهر أبيب " أبو اللهاليب.. طياب الزبيب" والان مع تفاصيل الخبر

بدأ اليوم شهر أبيب " أبو اللهاليب .. طيّاب الزبيب" وهو الشهر الـ 11 من السنة المصرية القبطية الزراعية يبدأ من 8 يوليو وينتهي في 7 أغسطس.

أضاف الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة أن الحرارة الشديدة خلال أبيب تسود طوال الوقت حيث تتوالى الموجات شديدة الحرارة بدون انقطاع وترتفع درجة حرارة الليل يصاحب الحرارة العالية زيادة أكبر في الطاقة الحرارية "الإشعاع الشمسي " كما تزداد الرطوبة النسبية صباحاً ويزيد معدل تشكل الندى والرطوبة الحرة على أسطح النباتات .

وسمى شهر أبيب بهذا الاسم نسبة إلى الإله "أبيفى أو أبيب" وهو الثعبان الكبير الذى أهلكه حورس أو الشمس ابن أوزوريس، وذلك لانتقام حورس لابيه أوزوريس أى النيل من عدوه، وقيل إنه ينسب إلى "هابى" إله الفرح.

ومن أبرز الأمثال المرتبطة بشهر أبيب "أبيب طباخ العنب والزبيب وذلك لنضج الفواكه فيه" ومثال أخر "إن كلت ملوخية فى ابيب هات لبطنك طبيب".

ويعتبر شهر أبيب عيد الإلهة "أبيبى" ومعناه " فرح السماء " وفيه يشتد ماء الفيضان ويقول الفلاح المصرى عنه "أبيب مية النيل فيه تريب" أى تزيد بفعل الفيضان وهو موسم العنب فيقال أيضا: "أبيب فيه العنب يطيب" وشهر أبيب من 8 يوليو إلى 7 أغسطس.

ويعتبر التقويم القبطى التقويم الذى كان يسير عليه المصريون قديمًا منذ عهد المصريين القدامى، ولا يزال العاملون فى مجال الفلاحة والزراعة والحصاد يرتبطون بالتقويم المصرى القديم.

