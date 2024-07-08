شكرا لقرائتكم خبر عن القيم السعرية للتصالح على مخالفات البناء فى إمبابة للإدارى والسكنى والتجاري والان مع تفاصيل الخبر

حددت محافظة الجيزة سعر المتر المسطح مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها نطاق حي إمبابة، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 187 لسنة 2023 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية، وعلى الكتاب الدوري لرئاسة مجلس الوزراء بشأن زيادة نسبة (25%) من السعر السابق وتحديده من جانب اللجان المشكلة وفقًا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019.

وأوضحت المحافظة أن حي إمبابة يقسم إلى 5 مناطق، هي:-

-المنطقة الأولى، والشوارع المحيطة بها (كورنيش النيل بداية من التقائه مع شارع عبد الحميد شندي - شارع وزارة الري - طريق النصر - شارع الجيش - ترعة السواحل - شارع البوهي - ممدوح سالم - نادي إمبابة الرياضي - محمد نجيب (شارع ترعة السواحل سابقًا) - شارع الجسرين - شارع الحرية - شارع تاج الدول - شارع علي جمال (المدارس) - مجاهد ندا - المحطة - تاج الدول - عبد الحميد شندي حتى التقائه بشارع كورنيش النيل).

-المنطقة الثانية، والشوارع المحيطة بها (شارع مراد بداية من التقائه مع شارع السودان - شارع عمران - شارع فضل الله عثمان - شارع الجسرين - شارع محمد نجيب (ترعة السواحل سابقًا) - سور السكة الحديد - شارع السودان حتى التقائه مع شارع مراد).

-المنطقة الثالثة، والشوارع المحيطة بها (شارع نادي إمبابة الرياضي بداية من التقائه مع شارع المطار - شارع ممدوح سالم - شارع البوهي - شارع القومية العربية - شارع العروبة - شارع سيد جابر امتداد شارع الوحدة - شارع نصيف أحمد حتى التقائه مع شارع المطار).

-المنطقة الرابعة، والشوارع المحيطة بها (سور السكة الحديد - أمام شارع نصيف أسعد - المطار حتى مسجد المنيرة).

-المنطقة الخامسة، والشوارع المحيطة بها (كورنيش النيل بداية من ميدان الكيت كات - شارع عبد الحميد شندي - شارع تاج الدول - شارع المحطة - شارع مجاهد ندا - على جمال (المدارس) - الحرية - فضل الله عثمان - شارع عسران - شارع مراد حتى التقائه مع ميدان الكيت كات).

وحددت المحافظة قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها نطاق الحي على النحو الآتي: يتراوح سعر المتر المسطح مقابل التصالح التجاري بين 162.5 و 500 جنيه، ويتراوح سعر المتر المسطح مقابل التصالح الإداري بين 100 و 300 جنيه، ويتراوح سعر المتر المسطح مقابل التصالح السكني بين 100 و 250 جنيه.

كما حددت قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها لبعض الشوارع نطاق حي إمبابة والتي تختلف بها قيمة سعر المتر للتصالح عن السعر السائد بالمنطقة الواقع بها، على النحو التالي:

1- شارع النيل

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 750 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 400 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 350 جنيه.

2- شارع السودان

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 2000 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 400 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 350 جنيه.

3- شارع (طلعت حرب-النصر-الطيار فكري زاهر-الوحدة)

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 1000 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 300 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 250 جنيه.