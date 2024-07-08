مخدرات بـ9.5 مليون جنيه.. سقوط 4 عناصر إجرامية في الشرقية ومطروح (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 4 عناصر إجرامية بالشرقية ومطروح من تجار المواد المخدرة، وبحوزتهم كميات من المواد والأقراص المخدرة، تقدر قيمتها المالية بـ 9.5 مليون جنيه.

معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتي أمن (الشرقية – مطروح)، أفادت بقيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار في المواد والعقاقير المخدرة.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط عنصر إجرامي بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية، وبحوزته 100 ألف قرص مخدر من عقار الكبتاجون.

كما ضبط عنصرين إجراميين – لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزتهما (30 ألف قرص من عقار التامول المخدر – كمية من مخدر الحشيش – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات).

وضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة الضبعة، وبحوزته (166 طربة حشيش وزنت 17.500 كيلو جرام).

تقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي (9.500 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.