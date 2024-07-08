شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين: سنتعامل بحزم مع مشكلات مشروع الرعاية الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس طارق النبراوي - نقيب المهندسين، أن مشروع الرعاية الصحية للنقابة من المشروعات الرئيسية التي تفتخر بها النقابة، وهو مشروع تاريخي مضى عليه أكثر من 30 عامًا، وتواصل النقابة جهودها من أجل تطوير المشروع بشكل مستمر لتقديم خدمة أفضل للمهندسين وأسرهم.

وقال نقيب المهندسين: "نتضافر جميعًا بهدف تقديم أفضل خدمة للمهندسين، ومهمتنا التخفيف عن كاهل المهندسين فيما يتعلق بالرعاية الصحية".

جاء ذلك خلال حضور نقيب المهندسين الاجتماع الأول للجنة الرعاية الصحية بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة الدكتور المهندس أحمد البدوي سيد- وكيل النقابة.

وأوضح "النبراوي" أن لجنة الرعاية الصحية من اللجان الأساسية في النقابة، والجميع ينتظر منها الكثير، والكل لديه الثقة في قدرتها على تأدية الدور المنوط بها بكل كفاءة، مؤكدًا أن مجلس النقابة وهيئة المكتب لن يبخلا في تقديم كل أشكال العون والتعاون للجنة، للقيام بدورها على الوجه الأكمل، مضيفا: "تم توسيع أعداد الأعضاء باللجان لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المهندسين الراغبين فى تقديم خدمة تطوعية".

وخلال كلمته، أشار الدكتور أحمد البدوي، أن لجنة الرعاية الصحية مهمة جدًّا، لأنها تقدم خدمة مباشرة وعظيمة للمهندسين، وأن اللجنة ستبذل قصارى جهدها لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمهندسين وأسرهم.



وشدد "البدوي" على أن اللجنة لن تدخر جهدًا في سبيل تحسين الخدمة الصحية المُقدَّمة للمهندسين وأسرهم، وأن اللجنة من خلال العمل الجماعي لأعضائها تستطيع التعامل بكل حزم مع المشكلات التي تواجه مشروع الرعاية الصحية، وتقديم حلول لها، مع السرعة في الأداء والإنجاز، قائلًا: "كلنا أمل فى إنجاز كافة الملفات بأفضل شكل لنكون عند حسن الظن بنا"، مختتمًا كلمته بالتأكيد على أن اللجنة ستسعى بكل جهد لتحسين الخدمة وتطويرها باستمرار لتقديم خدمة لائقة للمهندسين وأسرهم.

من جانبه استعرض المهندس أسامة بسيط، اللجان النوعية المنبثقة التي سيتم توزيع أعضاء اللجنة عليها، موضحًا أنها خمس لجان، وهي: لجنة الإعانات المرضية، ولجنة التعاقدات ودراسة لوائح الأسعار، ولجنة الدليل والإعلانات ودراسة النقابات الأخرى والاشتراك السنوي، ولجنة قطاعات الجمهورية ودراسة مشاكل المحافظات، ولجنة تحسين أداء الخدمة- خدمة العملاء والواتساب (الميكنة)، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل هذه اللجان، للبدء فورًا في الاجتماع لكل لجنة منبثقة لسرعة إنجاز المهام، لإصدار التوصيات والقرارات المناسبة وتصعيدها للجنة الرئيسية.

فيما أوضح المهندس أحمد عرفة، أن مشروع الرعاية الصحية من المشروعات التي تمس كل المهندسين، مشيرًا إلى أن هناك بعض المشاكل التى تواجه المهندسين، والتي لا بد من التعامل معها من خلال تكاتف الجهود بين أعضاء اللجنة لحلها والقضاء عليها، وهو ما يُحمِّل اللجنة عبئًا كبيرًا خلال الفترة القادمة.



وقد شهد الاجتماع مناقشة خطة عمل اللجنة واستعراض كافة المشاكل ومقترحات الحلول لها، وتم فتح الباب للأعضاء للاشتراك في اللجان النوعية المنبثقة من اللجنة.