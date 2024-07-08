شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تصرف معاشات يوليو لمن تخلفوا عن الموعد المحدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت وزارة التضامن الاجتماعي على استمرار صرف معاشات يوليو2024 من فروع بنك ناصر الاجتماعي، لنحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستفيدين بتكلفة تقارب 38 مليار جنيه، وذلك لمن تخلفوا عن الصرف في الموعد المحدد.

على جانب آخر، حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحالات التي تستحق الحصول على المعاش منها بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهراً فعلية على الأقل، وتكون المدة 180 شهراً فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون و انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولاً من المادة رقم 2 من هذا القانون للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل ويثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل في حالة ثبوت العجز الجزئي المشارإليه بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابي أو العاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة، ويحدد القرار قواعد وإجراءات ونظام عمل اللجنة ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التي يصدر بها قرار من رئيسالهيئة بناءً على موافقة مجلس الإدارة.كذلك العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط حسب الأحوال.