شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: تدريبات مجانية لفتيات أسوان على مهن يحتاجها السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة العمل فى بيان لها ، إن مديرية العمل بمحافظة أسوان، بدأت أولى البرامج التدريبية المهنية المجانية في مجال تصنيع الملابس الجاهزة والمفروشات، بمركز التدريب المهني بالمحمودية، بتمويل من هيئة بلان انترناشيونال ايجيبت ، هذا البرنامج يأتي من ضمن حزمة برامج تدريبية طبقاً لبرتوكول التعاون المبرم بين المديرية و مؤسسة نساء الجنوب لرفع الكفاءة الفنية لفتيات وسيدات مشروع طريق للمستقبل واللاتي بدأن بالفعل في إقامة مشروعات صغيرة وينقصهم بعض المهارات الفنية اللازمة للوصول إلى تقديم منتج ينافس في السوق ويصل لدرجة الاحترافية في التنفيذ وفي إدارة المشروع، وذلك من خلال تدريبات سابقة لهم برعاية وتمويل هيئة بلان انترناشونال والتي تستهدف إحداث نقلة تنموية بمناطق غرب أسوان والأعقاب والجعافرة، من خلال تشجيع الشباب من الجنسين على إقامة مشروعات صغيرة تشكل احتياج حقيقي داخل تلك المناطق، لضمان نجاح واستمرارية المشروع و ليتسع مستقبلاً لاستهداف أسواق أخرى داخلية مع التخطيط للوصول إلى أسواق التصدير الخارجية لبعض المنتجات.

وأوضح فوزي صابر مدير مديرية العمل بأسوان، فى تقريره للوزارة، أن تلك التدريبات تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران بشأن الاهتمام بالتطوير في منظومة التدريب المهني خاصة في المجالات الفنية تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، والتركيز على تدريب وتأهيل العمالة الفنية والاستمرار في تقديم برامج التدريب المهني المجانية للشباب من الجنسين.

وأضاف مدير المديرية أن الدورات التدريبية التى بدأتها المديرية مع بداية العام المالى الجديد 2024 – 2025، تأتي تنفيذاً لخطة التدريب المهنى الجديدة تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، والتى يجرى تنفيذها من خلال مراكز التدريب المهني التابعة للمديرية والتي تستهدف تدريب وتأهيل العمالة الفنية والشباب المتعطل عن العمل من الجنسين في الفئة العمرية من 18 حتى 45 عام.

وأكد أن المتدربات قدموا الشكر والتقدير لوزير العمل على اهتمامه بقضايا الشباب وتقديم الدعم اللازم لهم، وكذلك لهيئة بلان انترناشونال، لتقديم الدعم الفني للمتدربات من خلال هذه البرامج المقامة بمركز التدريب المهني .