النائب العام يتوجه في زيارة رسمية إلى المملكة المغربية

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توجه النائب العام المستشار محمد شوقي اليوم الإثنين، رفقة وفد من النيابة العامة، في زيارة رسمية إلى المملكة المغربية، لترأس فعاليات اجتماعات اللجنة التنفيذية والجمعية العمومية لجمعية النواب العموم الأفارقة وحضور فعاليات المؤتمر السنوي السابع عشر لجمعية النواب العموم الأفارقة.

ويُعقد المؤتمر تحت عنوان "الجريمة البيئية ودور القضاء وهيئات الادعاء في مكافحتها"، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 12 يوليو الجاري 2024 بمدينة مراكش بالمملكة المغربية.