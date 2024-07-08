شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يصدر قرارا بشأن صرف العلاج المجانى للمترددين على العيادات الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، قرارا رقم ( 246 ) لسنة 2024 بشأن صرف العلاج المجاني للمترددين على العيادات الخارجية الصباحية بالمنشآت الصحية التابعة لوحدات.

وجاء بنص القرار الأتى :

بعد الاطلاع على قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ؛

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٤٤ لسنة ١٩٦٥ بشأن تنظيم وادارة المستشفيات والوحدات الملحقة بالمجالس المحلية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة ۱۹۹٦ بتنظيم وزارة الصحة والسكان ؛ وعلى اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية الصادرة بقرار وزيرى الصحة والسكان والتنمية

المحلية رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢٤ ؛

وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم ٩٣ لسنة ٢٠٢٤ ؛

وبناء على ما عرضه رئيس قطاع الرعاية العلاجية.

قرر

مادة (1): يكون صرف العلاج المجاني للمترددين على العيادات الخارجية الصباحية بالمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية للأدوية الضرورية التي تتطلبها الحالة الصحية، شريطة أن تكون من قائمة الأدوية الأساسية لعلاج الحالة على أن تتولى الإدارة المختصة بالشئون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان تحديث قائمة تلك الأدوية بصفة دورية بما يراعى المستجدات ومعدلات الاتاحة للاصناف.

مادة (۲) على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاریخ صدوره ، ويلغى كل قرار يخالف أحكامه.