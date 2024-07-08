15" متر تحت الأرض".. الداخلية تضبط عصابة تُنقب عن الآثار داخل عقار بالمحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث المحلة بمديرية أمن الغربية بقيام أحد الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله كائن بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تمكن قطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط 7 أشخاص، حال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل مستأجر لأحدهم، وتبين وجود حفرة (بقطر 2 متر وبعمق 15 متر- الأدوات المستخدمة في الحفر).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.