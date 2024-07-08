التحفظ على 5 تكاتك .. 29 صورة ترصد حملات مكثفة بجنوب الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شن حي جنوب الجيزة اليوم، عددًا من الحملات اليوم لتحقيق الانضباط بالشارع، وترشيد استهلاك الكهرباء.

ويأتي ذلك، في إطار توجيهات المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بمتابعة وإشراف اللواء زكي ممدوح سلام، رئيس حي جنوب الجيزة، بمرافقة الإدارات الميدانية للحي.

وشن الحي، حملة إشغالات على قطاع المنيب، وشارع مدرسة المنيب، وتم التحفظ على 5 تكاتك، و5 مركبات مخالفة، ومصادرة كمية متنوعة من الفاكهة وتسليمهم لملجأ الأيتام.

وشن الحي، حملة على الإشغالات بقطاع الجيزة في شارع ربيع الجيزي وميدان شفيقة، وتم سحب حديد تسليح وتشوين مواد بناء لترميم منزل بدون ترخيص بشارع سكة الناظر، وتم سحب جاك همر "دقاق" من بنزينة التعاون لاستكمال باقي التصاريح، وتم مصادرة جميع الإشغالات بحي الهرم وإيداع المضبوطات بمخازن الحي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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