مصر للطيران: ختام موسم الحج بنجاح بعد تنظيم 250 رحلة نقلت 60 ألف حاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبوبكر:

أعلنت شركة مصر للطيران، ختام موسم الحج هذا العام بنجاح والذي امتد خلال الفترة من 29 مايو وحتي 5 يوليو الحالي .. مشيرة إلى أنه تم تنظيم 250 رحلة جوية بمعدل 121 رحلة جوية من جدة و 110 رحلات جوية من المدينة المنورة و 19 رحلة جوية من الطائف وذلك لنقل ما يقرب من 60 ألف حاج من حجاج وزارات التضامن والأوقاف والداخلية والقرعة والسياحة والترانزيت.

وأكدت الشركة أن الجسر الجوي شهد انتظاما كبيرًا في مواعيد الرحلات خلال مرحلتي الذهاب والعودة لحجاج بيت الله الحرام دون أي عقبات تؤثر على انسيابية الجسر الجوي وذلك بفضل تضافر جهود جميع العاملين بالشركات التابعة، وفي ضوء الخطة التي تم وضعها مسبقًا بالتعاون مع جميع الشركات التابعة والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية.

وأشادت بالتنسيق الكامل مع جميع الشركات والجهات والأجهزة المعنية وهي وزارات الداخلية والخارجية والتضامن والسياحة والأوقاف والصحة والمالية وتضافرها كل في موقعه لتقديم جميع التسهيلات لضيوف الرحمن في المرحلتين ، بالإضافة إلى التعاون الكبير من جانب السلطات السعودية طوال موسم الحج.

كما أشادت الشركة بالأداء المشرف لبعثة مصر للطيران التي تم تشكيلها من جميع التخصصات لخدمة حجاج بيت الله الحرام خلال مرحلتي الذهاب والعودة وتذليل كافة العقبات والصعوبات وتقديم أفضل الخدمات اللوجستية لضيوف الرحمن، وفقاً للخطة الموضوعة والتي ارتكزت على نقل ضيوف الرحمن في أقل وقت ممكن وبأعلي معدلات انتظام في مواعيد الإقلاع والهبوط ودون تخلف للحقائب أو حدوث أية مشكلات بسبب كثافة التشغيل للخروج بموسم حج مشرف يليق باسم الشركة الوطنية دون أية عقبات تعرقل إنسابية الجسر الجوي.

ولفتت إلى نجاح مصرللطيران في القيام بنقل حجاج دولتي مالي وغينيا في قارة أفريقيا كونها محور الربط بين جمهورية مصر العربية والقارة السمراء، حيث نقلت أكثر من 10 آلاف حاج غييني بكوناكري هذا العام على متن 33 رحلة خاصة مباشرة في مرحلة الذهاب ومثلها في مرحلة العودة من وإلى المملكة العربية السعودية بعد غياب دام أكثر من 12 عاما، كما نقلت مصر للطيران نحو أكتر من 5 آلاف حاج على متن 19 رحلة جوية في مرحلة الذهاب ومثلها في مرحلة العودة من وإلى مطار باماكو بدولة مالي إلى المملكة العربية السعودية.