شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ2.7 مليار دولار فى مايو 2024 (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البنك المركزى المصرى، اليوم الإثنين، إنه للشهر الثالث على التوالي تصاعدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مايو 2024 بمعدل 73.8% - على أساس سنوى - لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار، مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر مايو 2023.





ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ2.7 مليار دولار فى مايو 2024

كما ارتفعت بمعدل 26.6% مقارنة بالشهر السابق مباشرةً إبريل 2024 والتي سجلت خلاله نحو 2.2 مليار دولار، وذلك على أثر حزمة الاصلاحات الاقتصادية في 6 مارس 2024.