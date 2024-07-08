شكرا لقرائتكم خبر عن وصول شهيدين مجهولي الهوية إلى مجمع ناصر الطبي إثر قصف إسرائيلي برفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بوصول شهيدين مجهولي الهوية إلى مجمع ناصر الطبي إثر قصف إسرائيلي استهدف مناطق شرقي رفح الفلسطينية.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية، أن قصف عنيف من الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدف الأبراج السكنية في حي الرمال بمدينة غزة، مشيرا إلى أن طواقم الدفاع المدني في غزة غير قادرة على انتشال الشهداء والمصابين جراء القصف الإسرائيلي المستمر.

وتابع أن هناك غارات إسرائيلية مكثفة تستهدف المنطقة الغربية في مدينة غزة التي ادعى الاحتلال أنها آمنة.