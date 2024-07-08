القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 23 عسكريا خلال الساعات الـ24 الماضية بينهم 17 في المعارك الدائرة بقطاع غزة، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال: إصابة 23 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية بينهم 17 في معارك غزة والان مع تفاصيل الخبر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012