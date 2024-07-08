شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال: إصابة 23 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية بينهم 17 في معارك غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 23 عسكريا خلال الساعات الـ24 الماضية بينهم 17 في المعارك الدائرة بقطاع غزة، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.
وقال مراسل القاهرة الإخبارية، إن قوات الاحتلال تطالب سكان غزة بإخلاء مناطق تل الهوى والرمال وأجزاء واسعة من أحياء النصر والتفاح والدرج والشجاعية والنزوح باتجاه وسط القطاع.
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