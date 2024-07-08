شكرا لقرائتكم خبر عن تلاوة قرار رئيس الجمهورية بتعيين نواب الوزراء أمام الجلسة العامة للنواب والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، تلاوة القرار الخاص بتعيين نواب الوزراء فى الحكومة الجديدة.

وجاءت أسماء نواب الوزراء، على النحو التالي.

ياسر سمير صبحي كامل نائبا لوزير المالية

شريف فتحي الكيلاني نائبا لوزير المالية

يمنى أسامة فريد البحار نائبا لوزير السياحة

عبلة أحمد علي الألفي نائبا لوزير الصحة

محمد محمود ناصر الطيب نائبا لوزير الصحة

مارجريت صاروفيم يوسف نائبا لوزير التضامن

حسام الدين صالح عثمان نائبا لوزير التعليم العالي

أحمد محمد ضاهر حسين نائبا لوزير التربية والتعليم

أيمن بهاء الدين البصال نائبا لوزير التربية والتعليم

ماجد عبدالحميد متولي نائبا لوزير النقل

نهاد شاهين علي شاهين نائبا لوزير النقل

وجدي شحات عبد الحكيم نائبا لوزير النقل

صباح عبداللطيف مشالي نائبا لوزير الكهرباء

منتصر مناع جاد الحق المدني نائبا لوزير الطيران المدني

بكر محمد عبد الوهاب البيومي نائبا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

غادة مصطفى لبيب عبد الغني نائبا لوزير الاتصالات

رأفت عبدالعزيز فهمي هندي نائبا لوزير الاتصالات

سيد إسماعيل علي أحمد نائبا لوزير الإسكان

مصطفى إبراهيم الصياد نائبا لوزير الزراعة

أبو بكر محمد حنفي نائبا لوزير الخارجية والهجرة

نبيل رياض حبشي نائبا لوزير الخارجية والهجرة

وليد حسين أبو المجد علي نائبا لوزارة التموين

وتشهد الجلسة العامة اليوم، عرض الدكتور مصطفى مدبولي برنامج الحكومة الجديدة، وأعلن مجلس النواب أنه وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، فقد تقرر عقد الجلسة العامة اليوم وذلك بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.