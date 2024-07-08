حريق داخل معرض سيارات في 6 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقًا، اندلع بمعرض سيارات بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من أحد معارض السيارات.

اللواء حازم فاروق مدير الحماية المدنية بالجيزة دفع بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه لقطاع الإطفاء والإنقاذ البري.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل معرض سيارات، وتمام الإخماد دون خسائر في الأرواح مع تنفيذ عملية لا تبريد لمنع تجدد النيران.