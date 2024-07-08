أبرزها انقطاع الكهرباء والأمن المائي.. ننشر أبرز أهداف حكومة "مدبولي" الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

ألقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيان الحكومة، أمام مجلس النواب، بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كامل تشكيل الحكومة التي أدت اليمين الدستورية مُؤخراً، ويشمل برنامج عملها للسنوات الثلاث المقبلة، الذي يأتي تحت عنوان "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا".

ويرصد "الخليج 365"، أهم أهداف ورسائل الحكومة الجديدة، خلال السطور التالية، كما يلي:

- استكمال مسيرة بناء الوطن، وتحقيق تطلعات المواطن المصري.

- تحسين واقع حياة المواطن بجميع جوانبها، والانتقال إلى مرحلة جديدة من التطوير المستدام الذي يضع وطنَنَا في المكانة التي تليق به.

- تطوير البنية التحتية، ومشروعات الطاقة، واستصلاح الأراضي وتطوير الصناعة.

- تطوير العشوائيات، وتوفير الإسكان الاجتماعي لقطاعات عريضة من السكان.

- إتاحة شبكة حماية اجتماعية متكاملة للفئات الأكثر احتياجًا.

- تطوير خدمات الصحة مع تقديم مبادرات ناجحة في القضاء على الأمراض المُزمنة.

- التوسع في انشاء الجامعات والمدارس، والعمل على تقديم نوعية جيدة من التعليم.

- تقديم مبادرات تنموية كبرى مثل مشروع حياة كريمة لتحسين جودة الحياة في القرى، ومبادرة مائة مليون صحة، ومبادرة تكافل وكرامة.

- قضايا الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، والارتفاع بمستوى وعيه الثقافي والاجتماعي.

- العمل على توفير متطلبات المواطن المصري من كافة الخدمات خاصة خدمات التعليم والصحة.

- مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي.

- الاستمرار في إكمال المشروعات والمبادرات التي بدأت مع مسيرة مصر التنموية في السنوات الماضية.

- بذل كلِّ الجهد للحدِّ من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.

- تخفيف وطأة التوترات التي تؤثر على المواطنين المصريين، وتضع هموم المواطن ومعاناته في بؤرة الاهتمام، وتعمل على معالجتها بقوة وحزم.

- فتح صفحة جديدة للعلاقة بين المواطنين وبين الإدارات المحلية والإدارات الحكومية التي تقدم خدمات لهم.

- خلق تواصل بناء وإيجابي لتكون هموم المواطنين ومشكلاتهم الشغل الشاغل لهذه الحكومة.

- القضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء نهائيًا خلال نصف العام الأول من برنامجها.

- ضبط الأسواق وخفض أسعار السلع والحد من التضخم.

- حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، وكذلك بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته.

- بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وأخيراً تحقيق الاستقرار السياسي والتماسُك الوطني.

- تحقيق الأمن القومي بمفهومه الشامل، بما يضمن حماية أمن واستقرار الحدود.

- دعم القدرات العسكرية لجيشنا في مواجهة التهديدات.

- تعزيز أمن البحر الأحمر وقناة السويس.

- تعزيز جهود مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود والإتجار بالبشر.

- تطوير السياسة الخارجية لمصر، وتعزيز دورها في محيطها العربي والإفريقي والدولي، وتعزيز مشاركتها في المنظمات الدولية.

- مواصلة الدبلوماسية المصرية جهودها في مُختلف المحافل الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.

- الاستمرار في تعزيز العلاقات المصرية العربية سواء مع دول الخليج أو مع دول المشرق والمغرب العربي، وكذلك دول الجوار الجغرافي، على المستوى الثنائي وعبر جامعة الدول العربية.

- تعظيم الشراكات الاستراتيجية الدولية والتجمعات الدولية التي انضمت لها مصر حديثًا.

- تحقيق حماية أمن مصر المائي من خلال تعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل والقرن الإفريقي، وعدم التفريط في حصة مصر من مياه النيل والتي تمثل الحياة لكل المصريين.

- تقليل الفاقد من المياه وترشيد استخدام مياه الري.

- حماية الموارد المائية من التلوث.

- الأمن الغذائي وزيادة المخزون من المحاصيل الاستراتيجية.

- رفع جودة المنتجات الزراعية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

- تأمين وتنويع موارد الطاقة التقليدية والمتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والبنية التحتية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

- ضمان توافر جميع السلع في الأسواق المحلية وتحقيق الاستقرار في الأسعار.

- تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني.

- بناء 500 ألف وحدة سكنية بديلة للمناطق غير المخططة.

- تطوير الأسطول البحري المصري ليكون قادرا على نقل 20 مليون طن بضائع سنويا.

- تحسين إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية وتعميق الصناعات التكنولوجية المتخصصة.

- زيادة القدرة التنافسية للصادرات ورفعها بنسبة 15% سنويا.

- توطين الصناعة المحلية عبر 152 فرصة استثمارية في المجالات المختلفة.

- إنشاء 60 مدرسة فنية وتكنولوجية حتى عام 2026 بالشراكة مع القطاع الخاص.

- توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل كبار السن وذوي الهمم الذين نسعى لتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا.

- التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة وتشجيعها على ريادة الأعمال.

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