شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى أمام البرلمان: الإنجازات التى تتم على الأرض هى إنجازات الشعب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، برنامج الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب، بعدة رسائل استهلها بواحدة للمصريين، قال فيها: "أود أن أبعث رسالة اطمئنان إلى أبناء مصر الأعزاء مؤكدا على عدد من الأمور الهامة التى يجب أن نضعها معا نصب أعيننا ونحن نكمل المسيرة فى المستقبل، أولا أن مصر قادرة وتمتلك من الثروات الطبيعية والبشرية ومن الإمكانيات ما يجعلها قادرة على أن تكمل مسيرتها فى المستقبل بكل ثقة واطمئنان".

أضاف مدبولى، خلال عرضه برنامج الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية: "دائما ما يؤكد السيد الرئيس، أن كل الإنجازات التى تتم على هذه الأرض هى إنجازات الشعب المصرى، وما الأفراد كبيرهم وصغيرهم إلا تروس فى الآلة المصرية الكبيرة، آلة الشعب التى صنع الحضارة وما زال يصنعها، وإن التكاتف بين الشعب والحكومة والتماسك الاجتماعى والالتفاف حول هدف واحد هو الوسيلة الهامة لتحقيق النجاح".

وأردف: "أؤكد لكم اليوم أن الحكومة سوف تعمل بكل قوتها لتنفيذ توصيات الرئيس وأن تستلهم من المراجعة المستمرة من مجلس النواب الذى يؤدى دوره الرقابى مسارات لتطوير الأعمال المختلفة، كما أن الحكومة سوف تعمل على متابعة مشاكل المواطنين والتعرف على حاجاتهم والعمل على حلها وسوف نواجه بكل حزم أى تجاوز من جانب الجهاز الإدارى أثناء أداء الخدمات للمواطنين".

واسترسل فى حديثه لمجلس النواب: "سنضع بين أيديكم وثيقة تفصيلية لبرنامج عمل الحكومة تضم أكثر من 300 صفحة توضح بشكل جلى مسارات وبرامج عملنا، استعرضنا فى هذا البيان جزء يسيرا منها ونرحب بجميع الآراء والتوصيات عقب دراسة البرنامج من المجلس الموقر لنقر معا مسارات عمل الحكومة للفترة المقبلة ونحوز ثقة أعضاء السلطة التشريعية ممثلى الشعب، وتتعهد الحكومة بالالتزام برفع تقارير متابعة الأداء والنتائج إلى البرلمان بشكل دورى لضمان الشفافية والمساءلة وتحقيق الأهداف المنشودة كما ستعمل الحكومة على عقد مؤتمرات صحفية منتظمة لإعلان النتائج وتوضيحها للرأى العام المصرى بكل وضوح وشفافية، فى ضوء حرص الحكومة على التواصل المستمر مع المواطنين واطلاعهم على كافة المستجدات المتعلقة بتنفيذ البرامج والمشروعات الوطنية مما يعزز الثقة المتبادلة ويضمن تحقيق التنمية المستدامة والشاملة فى كافة المجالات".