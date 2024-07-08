شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى مدبولى: نستهدف إنشاء 60 مدرسة فنية و100 آخرى يابانية حتى 2026 والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن الحكومة تستكمل تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لـ قطاع الصحة للنهوض به خلال المرحلة المقبلة بنظام التأمين الصحى الشامل والتوسع فى كافة المحافظات وإتاحة خدمة صحية متميزة وعالية الجودة ورفع كفاءة العاملين به.



وأضاف خلال كلمته فى جلسة مجلس النواب لعرض بيان الحكومة، أن الحكومة تحرص على جودة المنظومة التعليمية ورفع كفاءة المؤسسات التعليمية وأداء المعلمين وتدريبهم على احدث الوسائل التعليمية مع التأكيد على اتاحة التعليم للجميع وتعزيز دور البحث العلمى فى الجامعات والمراكز البحثية وتنويع مصادر التمويل له وإعطاء الأولوية لـ إنشاء المدارس الجديدة للمناطق النائية والعالى كثافة والمناطق النائية كما نولى اهتماما بالتعليم الفنى لتخريج طلاب مزودين بأحدث المهارات والتقنيات ونستهدف انشاء أكثر من 60 مدرسة فنية وتكنولوجية حتى 2026 فى إطار الشراكة مع القطاع الخاص فى انشاء وتشغيل تلك المدرس، ونستهدف التوسع فى مدارس النيل والمتفوقين وإضافة 100 مدرسة يابانية حتى 2026 لتقدم مناهج تعليمية متطورة مع اتاحة فرص الالتحاق بها لأبنائنا من الأسير المتوسطة .