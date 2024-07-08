شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: نستهدف أن تصبح مصر مركزا عالميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ الحكومة تستهدف زيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي من خلال مضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة إلى نحو 55% عام 2026، وأن تصبح مصر مركزا عالميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030.

وأضاف مدبولي، في كلمته خلال جلسة مجلس النواب لعرض برنامج الحكومة الجديدة: "الحكومة ستعمل على حفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وفي هذا الإطار، نتبنى استراتيجية قومية للاستثمار من عامي 2024 حتى عام 2030 تهدف إلى تشجيع الاستثمار في عدد من القطاعات ذات الأولوية الداعمة للمستهدفات القومية للنمو الاقتصادي مع زيادة الاستثمارات الخاصة إلى مستويات تتراوح بين 60% إلى 65% من إجمالي الاستثمارات، ورفع معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 14%.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: "فضلا عن ربط الحوافز والإعفاءات الضريبية للاستثمار المحلي والأجنبي المباشر بالأنشطة والصناعات المستهدفة، وكذلك، بالنسبة للصادرات إلى الخارج، بالإضافة إلى استكمال العمل على تطوير المنظومة الجمركية بعناصرها كافة وزيادة فاعلية جميع الأجهزة الرقابية لتخفيض زمن الإفراج الجمركي".