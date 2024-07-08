شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: برنامج الحكومة يولى اهتماما لتطوير الصناعة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، إن برنامج الحكومة الجديدة يولي اهتماما كبيرا لتطوير الصناعة الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشددا على أن الحكومة تعمل على تعزيز دور القطاع الصناعي وتعزيز الابتكار وإطلاق مبادرات لتعزيز قدرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب لعرض برنامج الحكومة: "ركزت الحكومة على تحديث البنية التحتية الصناعية لخلق فرص عمل جديدة وتعزيز الإنتاجية وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وزيادة مساهمة الصناعة.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: "ندعم تنمية القطاعات الرائدة على تعميق الصناعات ونتبنى برنامج قوي بقيادة أكاديمية البحث العملي لزيادة مستويات الإنتاجية وفق مستهدفات واضحة بالتركيز على القطاعات.. وننفذ خطوات جادة لتنفيذ الصناعة المحلية من خلال 152 فرصة استثمارية محددة وإعداد خريطة استثمارية شاملة تعرض جميع الفرص الاستثمارية على مستوي المحافظات.