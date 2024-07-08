شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: استقرار مصر يعتمد على قدرة المؤسسات فى مواجهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن استقرار الدولة المصرية يعتمد على قدرة مؤسسات ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية ومواجهة فرض أوضاع غير مقبولة، لذلك فإن المحور الرابع من برنامج الحكومة يستهدف تحقيق الاستقرار السياسى والتماسك الوطني.

وأضاف مدبولى خلال كلمته فى الجلسة العامة لـ مجلس النواب لعرض برنامج الحكومة: " برنامج عمل الحكومة دولة ديموقراطية مدنية تقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون واعلاء قيم المساوة والعدالة وتدعم الحقوق والحريات".