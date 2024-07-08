شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء أمام مجلس النواب: برنامج الحكومة الجديدة يضم أكثر من 300 صفحة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: "سنضع بين أيديكم وثيقة تفصيلية لبرنامج عمل الحكومة تضم أكثر من 300 صفحة توضح بشكل جلى مسارات وبرامج عملنا، استعرضنا فى هذا البيان جزء يسيرا منها ونرحب بجميع الآراء والتوصيات عقب دراسة البرنامج من المجلس الموقر لنقر معا مسارات عمل الحكومة للفترة المقبلة ونحوز ثقة أعضاء السلطة التشريعية ممثلى الشعب".

وأضاف خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب لعرض برنامج الحكومة: "تتعهد الحكومة بالالتزام برفع تقارير متابعة الأداء والنتائج إلى البرلمان بشكل دورى لضمان الشفافية والمساءلة وتحقيق الأهداف المنشودة كما ستعمل الحكومة على عقد مؤتمرات صحفية منتظمة لإعلان النتائج وتوضيحها للرأى العام المصرى بكل وضوح وشفافية، فى ضوء حرص الحكومة على التواصل المستمر مع المواطنين واطلاعهم على كافة المستجدات المتعلقة بتنفيذ البرامج والمشروعات الوطنية مما يعزز الثقة المتبادلة ويضمن تحقيق التنمية المستدامة والشاملة فى كافة المجالات".