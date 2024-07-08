شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: برنامج الحكومة الجديدة يهدف خفض معدلات التضخم والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: "تسببت الأزمات الاقتصادية في ارتفاع معدلات التضخم على المستوي العالمي وشهدت الأسواق المصرية ارتفاعا في الأسعار.. وعملت الحكومة على مواجهة هذا الأمر.. واستهدفت تنفيذ مجموعة ضمان توافر جميع السلع في الأسواق المحلية والتوسع في الإنتاج وتطوير منظومة سلاسة التوريد ورقمة السلع.. وشهدنا تراجعا فى معدل التخضم إلى 27.4 % في مايو بعد أن وصل إلى أكثر من 39 % فى شهر أغسطس من عام 2023.. ونعمل على الاستمرار في خفض هذ المعدل".

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب لعرض بيان الحكومة: "نستهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي ودعم التحول الرقمي وتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات تطوير بنية تحتية رقمية ومراكز بيانات أمنة وخدمات رقمية سهلة الاستخدام وميكنة الخدمات الحكومية وتطوير الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية والنقل والتعليم وخدمات العملاء والشكاوي الحكومية وتطوير برامج تدريبية في مجال الذكاء الاصطناعي.