شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية الإسرائيلي: اتفاق وقف إطلاق النار المطروح للنقاش هزيمة لنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير المالية الإسرائيلي، إن اتفاق وقف إطلاق النار المطروح للنقاش هزيمة لإسرائيل، "ولن أكون جزءً منه"، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية كوبر شمال رام الله بالضفة الغربية، بينما أعلن الهلال الأحمر، إصابة فلسطيني بالرصاص الحي على حاجز الجلمة قرب جنين بـ الضفة الغربية المحتلة.