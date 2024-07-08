شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: سنستمر فى تقديم برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق تغطيتها والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الحكومة وضعت رؤية استراتيجي متكاملة لبناء الإنسان المصرى إيمانا بدوره الرئيسى في عملية التنمية الشاملة، ويأتي هدف توفير مظلة الحماية الاجتماعية على رأس أولويات برنامج العمل وذلك من خلال تحسين مستوى معيشة الأسر والعمل على التمكين الاقتصادى لها، والتوسع في تمويل المشروعات المنتجة لتلك الأسر والمولدة لفرص العمل.

وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته في جلسة مجلس النواب لعرض بيان الحكومة: سنستمر في تقديم برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق تغطيتها وتوجيهها للأسر المستحقة، بالإضافة إلى حماية وتمكين العمالة، غير المنتظمة مع التأكيد على مد مظلة الحماية لتشمل كبار السن وذوى الهمم الذين نسعى لتمكينهم اقتصاديا وإدماجهم اجتماعيا.